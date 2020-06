esclusiva Riparte la B. Entella, Sala: "A livello fisico è più dura che mentalmente"

Un compleanno particolare per Marco Sala, che proprio oggi ha compito 21 anni: quello che normalmente è un periodo di fine stagione, quest'anno, dopo i convulsi mesi segnati dal Covid-19, è diventato un nuovo inizio, il preludio del prosieguo del campionato 2019-2020.

Proprio il difensore dell'Entella, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

La compilazione del nuovo calendario è un ulteriore passo verso la ripresa: come aria si respira in casa Entella?

"L'aria che si respira è sempre migliore, si tornano a vivere quelle sensazioni positive che fanno parte del nostro lavoro. Lo stop è stato strano, non è stato come in estate, riprendere è stata poi dura perché gli allenamenti in casa non sono come quelli in campo ma noi siamo pronti: a livello mentale abbiamo subito attaccato la spina, fisicamente è più tosta ma lavoreremo ancora molto durante queste due restanti settimane".

Ci saranno nuovi orari e nuovi periodi per giocare: cambierà molto la vostra routine?

"Già adesso la nostra routine è diversa, comunque dobbiamo sempre prestare molta attenzione a ciò che facciamo, ma al resto ci adatteremo tranquillamente, anche perché credo che giocare la sera sia più che giusto".

Inizierà un nuovo torneo: dove potete arrivare?

"Per prima cosa, pensiamo a mettere in cascina i punti necessari alla salvezza, poi alzeremo l'asticella. Dobbiamo essere bravi a trovare quanto prima la condizione giusta".