esclusiva Riparte la B, presidente Pordenone: "Pronti a giocarci dieci finali"

"La nostra posizione era chiara fin da subito, volevamo giocare e siamo molto felici dell'operato del presidente della FIGC Gravina e del nostro presidente di Lega Balata: adesso speriamo che la curva dei contagi vada nuovamente diminuendo, così che si possa allentare la misura della quarantena del protocollo, ma soprattutto si possa parlare di calcio portando un po' di entusiasmo": parola di Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, contattato quest'oggi dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, dopo che ieri sera è stato dato il via libera anche alla Serie B per ripartire.

Un lungo stop per la squadra, come si aspetta di vederla al 20 giugno, data fissata per la ripresa?

"Questa situazione è stata una novità per tutti, non ho mai i giocatori stare fermi per tre mesi, neppure quando si sono infortunati. Saranno ora tre settimane in cui dovremmo dare tutto, non sappiamo quale sarà la risposta perché il caldo e l'inattività prolungata indubbiamente si sentiranno, ma la squadra è pronta: dobbiamo solo essere bravi in questo, nel farci trovare pronti. Il gruppo è però la nostra forza, e il fatto che tutti volessero ripartire è per me una nota incoraggiante".

L'obiettivo rimane quindi almeno la disputa dei playoff?

"Attualmente siamo ai playoff, ce la giocheremo. Non voglio parlare di obiettivi, ma davanti a noi ci sono 10 finali da giocare con il giusto spirito".