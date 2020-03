esclusiva Spinelli sulla cessione del Livorno: "Attendiamo il rientro in Italia di Yousif"

Ad inizio dello scorso mese di febbraio Aldo Spinelli, presidente del Livorno, raccontò i dettagli della trattativa con l’imprenditore libano-olandese Majd Yousif per il passaggio di mano del club labronico. Da quel giorno l’Italia e tutto il sistema sportivo italiano son collassati a causa dell’emergenza Coronavirus. La trattativa, però, sembra rimanere in piedi. “Ammetto di non averlo più sentito personalmente - spiega a TMW il numero uno del Livorno -, ma non solo quale sia la situazione dei contatti fra gli avvocati. Mi è stato detto che Yousif si trova attualmente all’esterno, ma quando arriverà in Italia c’incontreremo. Auguriamoci che possa avvenire il prima possibile per portare a termina questa operazione”.

Al momento esistono alternative a Majd Yousif?

“Noi aspettiamo lui: se andrà bene saremo felici, altrimenti vedremo cosa fare con la mia famiglia”

Si è parlato anche di un contatto con la famiglia Calleri. E’ vero?

“Sì, ma si tratterebbe di una sorta di gestione del club. Ripeto la nostra priorità è e rimane la cessione a Yousif”.