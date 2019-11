ESCLUSIVA TMW - Trapani, Nember: "Il VAR equipara la Serie B alla A"

© foto di Federico De Luca

A partire dal prossimo campionato, anche in Serie B ci sarà l'ausilio della tecnologia, con il VAR che verrà introdotto a partire dal prossimo torneo dopo la fase di sperimentazione ai playoff e ai playout. Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds del Trapani Luca Nember: "Siamo molto felici della novità, perché il VAR può limitare molto gli errori, e finalmente equipara la Serie B alla Serie A. E' una tecnologia che va a beneficio di tutto, un valore aggiunto che può limare molto le tante polemiche del calcio italiano. Ben vengano in Italia queste novità".

Extra VAR, si parla poi della squadra, ultima in classifica e prossima al match contro il Livorno, penultimo: "A oggi ogni gara è per noi impegnativa, dobbiamo far punti contro chiunque senza perdere più tempo: non è mancanza di rispetto verso l'avversario, il Livorno in questo caso, è la nostra classifica che ci impone di ragionare così. Dobbiamo invertire la rotta, zitti e pedalare, come si dice in questi casi".