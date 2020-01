ESCLUSIVA TMW - Zichella: "Toro, Buongiorno pronto per la B. Millico anche"

© foto di Uff. Stampa Teramo

Mercato nel vivo, con tanti giovani del vivaio del Torino pronti al salto nel calcio professionistico: un settore giovanile molto ambito quello granata, con i primi rumors che hanno già preso la scena del mercato.

Per approfondire il tutto, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato Giovanni Zichella, per un ventennio allenatore del settore giovanile piemontese, e lo scorso anno a Teramo.

Buongiorno sembra dirottato di nuovo verso la B, Entella o Cosenza le alternative : pronto per rimanerci stabilmente?

"E' un profilo che avrei voluto molto lo scorso anno a Teramo con me, ma la B si era fatta avanti, e capisco la sua ambizione: con il Carpi ha fatto bene, avendo poi l'umiltà di tornare in Primavera, penso che la Cadetteria sia adesso alla sua portata. E' un difensore moderno, strutturato fisicamente e forte tecnicamente, una piazza come Chiavari sarebbe per lui il top. E lo vedrei con Chiosa, professionista e uomo eccellente, che è stato mio capitano negli Allievi Nazioni del Toro".

Per Marcos e Gonella si parla invece di Serie C . E' il momento del loro salto tra i pro?

"Gonella ho avuto modo di vederlo lo scorso anno al Bra, in Serie D ha fatto la differenza, merita già altri palcoscenici: una stagione in Serie C sarebbe per lui una buona palestra, in vista di un futuro promettente. Ma anche Marcos può ambire a qualcosa di importante, è pronto per il calcio dei grandi. E anche la terza serie sarebbe per loro una bella vetrina, perché il Torino è un club che segue molto i propri giovani, che possono poi trovare anche occasioni importanti nella preparazione estiva con la prima squadra: se i due trovassero continuità tra i professionisti, avrebbero davvero un buon passo in ottica futura".

Un po' come la ha avuta Millico, che pare tornare al centro dei rumors di mercato.

"Ho avuto modo di vederlo recentemente negli allenamenti, è maturato tanto. Non sarà il calciatore appariscente, quello da giocata alla Quagliarella, ma ha senso della porta, sa fare gol, ed è quello che conta. Inutile prendersi in giro con falsa retorica, conta fare punti principalmente, il bel gioco viene dopo: nel calcio tutti si divertono se vincono. E lui sa portare punti e gol: lo vedrei bene anche in Serie A, non solo in B".