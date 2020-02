FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Asencio come Holly e Benji. Giaccherini tuttocampista

vedi letture

focus La Top 11 di Serie B: Asencio come Holly e Benji. Giaccherini tuttocampista

Dopo la 5^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali il numero uno del Benevento Montipò, davanti a lui difesa a tre con Ariaudo del Frosinone affiancato da Casasola del Cosenza e Migliore della Cremonese. A centrocampo spazio a Calò, protagonista con la Juve Stabia, e il solito Viola del Benevento. A completare il reparto il match winner del Chievo Giaccherini e Bartolomei dello Spezia. In avanti Asencio del Cosenza è affiancato da Tutino dell’Empoli e Palombi della Cremonese. Questa la formazione ideale dell’ultimo turno schierata con il 3-4-3;

Montipò (Benevento) 7 - Chiamato ad un solo grande intervento nel primo tempo, quando neutralizza la conclusione di Tremolada, si esalta nella ripresa murando più volte i tentativi di Bocalon e soci. Incolpevole sul gol ospite.

Casasola (Cosenza) 7 - Attaccante aggiunto. Copre benissimo in difesa, mette cross in quantità industriale in avanti. Giocatore di categoria superiore.

Ariaudo (Frosinone) 7 - Si sta confermando per distacco uno dei migliori della categoria. Ci mette una pezza nel primo tempo per fermare una ripartenza pericolosa, importante salvataggio su Falzerano nella ripresa.

Migliore (Cremonese) 7,5 - Entra involontariamente sull'azione del terzo gol, con un tiro piuttosto sbilenco. Motorino sull'out mancino, trova anche la rete di classe.

Giaccherini (ChievoVerona) 7.5 - Giocatore completo, a tutto campo, si carica sulle spalle la propria squadra nel momento più difficile della stagione.

Calò (Juve Stabia) 7,5 - Che gara! Gol bellissimo, due assist, solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Viola (Benevento) 7,5 - Inizio in salita, prima del capolavoro che sblocca il match. Settimo centro stagionale, una pennellata da vedere e rivedere. Fantastico anche l'assist per il raddoppio di Insigne.

Bartolomei (Spezia) 7 - Un primo tempo non perfetto, nella ripresa la musica cambia per l'ex Cittadella. Decisivo da rifinitore, tre assist al bacio che valgono la rimonta della formazione di Vincenzo Italiano.

Tutino (Empoli) 7 - Una partita a due facce dell'attaccante azzurro, protagonista indiscusso nel match. Pronti-via regala un assist a Frattesi che il centrocampista non sfrutta. Poi rischia l'eurogol in rovesciata ma si scontra spesso con la difesa avversaria. Ma nel finale la sua perla regala 3 punti fondamentali all'Empoli.

Palombi (Cremonese) 7,5 - Doppietta da attaccante vero e diverse occasioni per il tris: oggi è stato l'uomo in più per i grigiorossi.

Asencio (Cosenza) 8 - Il secondo gol è tra i più belli siglati in B negli ultimi anni, con una gran rovesciata in stile Holly e Benji. Centravanti implacabile, quello che serviva per dare un po' di fiato a Riviere.