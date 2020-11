focus La Top 11 di Serie B: Boateng è un lusso, Coda assomiglia a un toro

vedi letture

Dopo la 7^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali spazio a Cerofolini della Reggiana, mentre la difesa a tre è composta da Nikolaou dell’Empoli, Padella del Vicenza e Carlos Augusto del Monza. I brianzoli piazzano anche un altro giocatore nella formazione della giornata, ovvero Boateng in mezzo al campo dove affianca l’altro empolese Ricci, il leccese Mancosu, il reggiano Radrezza e Di Francesco della SPAL. In avanti tandem Coda-Ceter. Questa la formazione con un insolito e offensivo 3-1-4-2:

Cerofolini (Reggiana) 7 - Il promettente portiere scuola viola incide molto sul successo granata con diverse parate decisive. Su tutte, la respinta nel finale sulla conclusione di Bocalon.

Nikolaou (Empoli) 7 - Dalle sue parti non si passa, Denis non la vede mai. Non disdegna qualche disimpegno in bello stile.

Padella (Vicenza) 7 - Decide la partita più importante di questo inizio di stagione con un tap-in vincente da due passi: è lui il "Re" del Vicenza in una serata resa complicatissima dalle condizioni meteorologiche.

Carlos Augusto (Monza) 7 - Primo tempo timido e con qualche errore di troppo. Nella ripresa si sblocca e diventa una spina nel fianco, si inventa anche l'assist che apre il match.

Ricci (Empoli) 7 - Non è un caso che mezza Serie A abbia gli occhi fissi su di lui. Grande personalità, entrambe le fasi di gioco affrontate con qualità. Il tutto condito da due assist, di cui uno con un lancio millimetrico per Matos, nel gol che chiude virtualmente i conti.

Radrezza (Reggiana) 7,5 - Decisamente il migliore in campo nella squadra di Alvini. Sblocca il match con un sinistro da fuori area e dà il là all’azione del definitivo 2-1.

Mancosu (Lecce) 7,5 - Non sembra partire benissimo, per 20 minuti sbaglia tutti i palloni che tocca. Poi sale in cattedra e sforna assist a ripetizione, prima di trasformare con bravura il rigore dell’1-3.

Boateng (Monza) 7,5 - Colpi di tacco, spunti e giocate di qualità: KPB è un vero lusso per questa categoria. Gli manca soltanto il gol, ma si è già preso il Monza: i palloni passano tutti dai suoi piedi.

Di Francesco (SPAL) 7,5 - Fa reparto da solo, pur supportato con qualità da tutti i centrocampisti e dagli esterni. Inventa un gran gol, confermandosi la bestia nera dei granata.

Coda (Lecce) 7 - Come il toro con il rosso .Quando affronta l’Entella entra quasi sempre nel tabellino dei marcatori. Bel gol, ma grandissimo lavoro al servizio della squadra.

Ceter (Pescara) 7 - Si sblocca con una bella doppietta, da segnalare soprattutto la prima rete. Oddo si augura siano i primi gol di una lunga serie.