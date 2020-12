focus La Top 11 di Serie B: Koutsoupias che personalità. Coda implacabile

vedi letture

Dopo la 16^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova posto Russo della Virtus Entella che blinda la vittoria sul Vicenza con i suoi interventi. Difesa a tre con Loiacono della Reggina, Barison del Pordenone e Carlos Augusto, due assist per lui, del Monza. Centrocampo a rombo con Jagiello vertice basso, il giovane Koutsoupias e l'esperto Barillà mezzali e Moreo dell'Empoli trequrtista. In avanti Coda del Lecce viene affiancato da Ogunseye e Baijc. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Russo 7,5 (Virtus Entella) - Spericolato ma efficace nelle uscite, insuperabile tra i pali. Miracoloso nel finale su Longo.

Loiacono (Reggina) 7 - Il capitano amaranto ha ben poco lavoro da svolgere in un match abbastanza tranquillo per la retroguardia di casa almeno per settanta minuti, anche lui comincia a giovare della cura Baroni e nel finale non sbaglia praticamente nulla sugli assalti avversari con diverse chiusure decisive.

Barison (Pordenone) 6,5 - Duello rusticano con Kargbo e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Carlos Augusto (Monza) 7,5 - Quando fu presentato alla stampa si disse che era di un’altra categoria, lo sta dimostrando settimana dopo settimana. Due assist, corsa continua fino al 95’ e duello stravinto con Casasola.

Jagiello (Brescia) 7 - Corre e non si risparmia mai. Sfiora la rete del pareggio con un ottimo terzo tempo all’interno dell’area di rigore ma la gioia è rimandata solo di una ventina di minuti quando sfrutta al meglio un assist di Torregrossa.

Koutsoupias (Virtus Entella) 7,5 - Nonostante abbia solo 19 anni fisico e personalità non gli mancano. Decide il match col suo primo gol in Serie B.

Barillà (Monza) 7,5 - Secondo gol consecutivo, i suoi inserimenti dalle retrovie stanno diventando un fattore e uno schema evidentemente studiato in allenamento.

Moreo (Empoli) 7 - Il migliore nella squadra di Dionisi, per come domina soprattutto nella ripresa. Suo, infatti, il gol del definitivo 1-1.

Bajic (Ascoli) 7 - Partenza col botto, con un sinistro vincente che vale il vantaggio dopo aver saltato i centrali empolesi. La sua prova potrebbe essere ancora più da applausi, se non fosse per l’errore nei primi minuti del secondo tempo che poteva valere il raddoppio.

Coda (Lecce) 7,5- Implacabile quando ha il pallone tra i piedi e uno spiraglio libero, piazza una doppietta potenzialmente micidiale per il Cittadella. E' già arrivato in doppia cifra.

Ogunseye (Cittadella) 7 - Molto pericoloso nelle prime fasi in collaborazione con Tsadjout, segna un bel gol di testa ma dopo l'uscita del compagno deve riadattarsi all'assetto dell'attacco. Nel finale torna a far correre brividi alla difesa salentina.