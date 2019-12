FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Riviere guida l'attacco e il trio cosentino

© foto di Andrea Rosito

Dopo la 16^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è l’estremo difensore del Cosenza Perina, mentre nella difesa a tre trovano spazio Caldirola del Benevento, Cuomo del Crotone e Birindelli del Pisa. A centrocampo spazio a Burrai del Pordenone, Broh del Cosenza, il solito Viola del Benevento e Taugourdeau del Trapani, mentre nel tridente c’è il livornese Marras ad affiancare Forte della Juve Stabia e il terzo cosentino Riviere. Questa la top 11 schierata con il 3-4-3:

Perina (Cosenza) 7 - Eroe di giornata assieme a Riviere. Para il rigore a Moscardelli e dà sempre sicurezza. Non male considerato il fatto che, l'anno scorso, aveva cominciato la stagione come terzo portiere.

Caldirola (Benevento) 6.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, ma è attento fino alla fine. Con Antei compone una coppia da categoria superiore.

Cuomo (Crotone) 7 - Riequilibra la situazione di punteggio allo Scida con un colpo di testa facile facile a porta sguarnita: è il suo primo gol da pro con il Crotone. Rimpiazza al meglio l'assente Golemic.

Birindelli (Pisa) 6,5 - Ha spinto parecchio soprattutto nel primo tempo. Buoni anche i cross, nessuna responsabilità sulle reti subite dai suoi. Segna anche un gran gol.

Burrai (Pordenone) 7 - Il migliore in campo, e non solo per il gol. Si trasforma in goleador con un destro a giro pregevole che si infila all'angolino da fuori area. Poi delizia con cross, tiri da lontano e geometrie a centrocampo. Sempre al centro dell'azione della squadra di Tesser.

Broh (Cosenza) 7 - Partita in stile Duncan per il giovane scuola Sassuolo, che tanto ha imparato dall'ex Inter in neroverde. Grandissimo gol, tante aperture illuminanti e fisicità devastante.

Viola (Benevento) 7 - Sesto gol stagionale, sempre più imprescindibile per Inzaghi. Gioca un'altra gara a tutto campo integrandosi bene con i compagni.

Taugourdeau (Trapani) 7 - Serviva una magia per sbloccare la partita dell'Adriatico, il destro del francese su calcio di punizione è praticamente perfetto per rompere la parità. Per il resto è sempre al centro della manovra siciliana.

Marras (Livorno) 7 - Torna in campo, e ricorda quanto si sentisse la sua assenza. Vivace, attacca spesso gli spazi in profondità ed è lui ad aprire le danze con il gol del vantaggio labronico. Poi è pure l'ultimo a mollare.

Riviere (Cosenza) 8 - Inspiegabile come un giocatore di questo calibro sia rimasto svincolato la scorsa estate. Bravissimo il Cosenza a puntarci, bravo Braglia a rivitalizzarlo. Due gol uno più bello dell'altro, ed un altro missile da fuori area tolto dalla porta da un fenomenale Gori.

Forte (Juve Stabia) 7 - Lo slalom è da applausi, anche se la difesa del Venezia fa ben poco per fermarlo. Per poco, nel recupero, non trova addirittura la doppietta personale.