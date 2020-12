focus La Top 11 di Serie B: Salernitana top a centrocampo. Si rivede De Luca (Entella)

vedi letture

Dopo la 15^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Molto bene la retroguardia dell'Ascoli, con Leali tra i pali e Quaranta in difesa, accompagnato da Casale dell'Empoli e Pavic dell'Entella, ma proprio i liguri, alla prima vittoria stagionale, vedono di nuovo protagonista La Zanzara De Luca nel reparto avanzato: il 7 dei Diavoli Neri è da noi premiato con Diaw del Pordenone, tandem supportato da Mancuso del Lecce sulla trequarti. A centrocampo spicca invece la Salernitana: bene Di Tacchio e Anderson, con ai lati Gucher del Pisa e Barillà del Monza.

Questa la formazione migliore di giornata schierata con il 3-4-1-2:

Leali (Ascoli) 7,5 - La vittoria è anche merito suo. Almeno 3 parate clamorose e porta inviolata come non gli accadeva da tempo.

Casale (Empoli) 6.5 - Duello rusticano con Torregrossa e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Quaranta (Ascoli) 7 - Perfetto in tutti le circostanze. Contiene tutti gli avanti della Spal che gli si presentano davanti. Si è preso l'Ascoli.

Pavic (Entella) 7 - Grande pomeriggio per il terzino austriaco, che dà vita ad un acceso duello sull'esterno con Bellanova: l'ex Bordeaux scatta ripetutamente, ma il 95 di Vivarini lo contiene alla perfezione senza concedergli particolari opportunità per far male.

Gucher (Pisa) 7,5 – Non si ferma più, a segno per la terza gara consecutiva, firmando il pareggio di testa. Si procura il rigore con astuzia.

Di Tacchio (Salernitana) 7 - Rischiava di pesare come un macigno l’ammonizione subita dopo 30 secondi, ma non si è fatto condizionare.

Anderson (Salernitana) 7,5 - Una doppietta da grande giocatore, conferma del fatto che il suo ruolo non è l’esterno sinistro. Finalmente determinante.

Barillà (Monza) 7 - Riceve a centro area e non può sbagliare il colpo dello 0-1 che sblocca il risultato dopo appena un quarto d'ora. Si inserisce in continuazione ed è protagonista di svariate occasioni da gol.

Mancosu (Lecce) 7 - Quando la squadra, dopo il gol incassato, perde per una decina di minuti la bussola, ci pensa lui a riprenderla per mano. Prova a duettare con Coda, ma la difesa avversaria è brava nella partita a scacchi col fuorigioco. Il gol dell’1-1 è di una bellezza rara: una magia degna del suo nome.

De Luca (Entella) 7,5 - E' incontenibile in ogni parte del campo: non si vede solo in attacco, ma anche in difesa quando si tratta di proteggere il doppio vantaggio. Prima offre l'assist per Schenetti, poi sbaglia un penalty ma si rifà immediatamente mettendo dentro il pallone sulla respinta corta del portiere: nella ripresa, inoltre, ha anche una ghiotta chance per il bis ma la spreca malamente

Diaw (Pordenone) 7 - nel primo tempo fa le prove con il gol, ad inizio la ripresa lo trova di testa: spinta su Gori al limite della regolarità, Iacobucci è battuto.