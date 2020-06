focus Serie B 2019/2020, le panchine: ad Ascoli arriva Dionigi

Quello che ha preso il via lo scorso 20 giugno, sarà molto simile a un nuovo via al campionato. Come quello dello scorso 24 agosto quando la serie cadetta ha aperto ufficialmente i battenti.

Da quel giorno sono molte le società che, per quanto riguarda la guida tecnica, hanno cambiato. Alcune delle quali anche più volte. L'ultimo caso è quello relativo all'Ascoli che ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica esonerando dopo appena due gare lo spagnolo Abascal, per ufficializzare quest'oggi Dionigi.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo a tutti i cambi di panchina avvenuti in stagione:

Ascoli: Paolo ZANETTI (nuovo) -> esonerato il 27/01 -> dal 27/01 Guillermo ABASCAL (ad interim) -> dall'01/02 Roberto STELLONE -> risoluzione unilaterale il 16/04 -> dal 30/05 Guillermo ABASCAL -> esonerato il 22/06 -> dal 24/06 Davide DIONIGI

Benevento: Filippo INZAGHI (nuovo)

Chievo Verona: Michele MARCOLINI (nuovo) -> esonerato il 01/03 -> dal 01/03 Alfredo AGLIETTI

Cittadella: Roberto VENTURATO (confermato)

Cosenza: Piero BRAGLIA (confermato) -> esonerato il 10/02 -> dall'11/02 Giuseppe PILLON -> dimissioni il 18/03 -> Roberto OCCHIUZZI

Cremonese: Massimo RASTELLI (confermato) -> esonerato l'08/10 -> dall'08/10 Marco BARONI -> esonerato il 08/01 -> dal 08/01 Massimo RASTELLI -> esonerato il 04/02 -> dal 05/03 Pierpaolo BISOLI

Crotone: Giovanni STROPPA (confermato)

Empoli: Cristian BUCCHI (nuovo) -> esonerato il 12/11 -> dal 14/11 Roberto MUZZI -> esonerato il 26/01 -> dal 26/01 Pasquale MARINO

Entella: Roberto BOSCAGLIA (confermato)

Frosinone: Alessandro NESTA (nuovo)

Juve Stabia: Fabio CASERTA (confermato)

Livorno: Roberto BREDA (confermato) -> esonerato il 09/12 -> dal 10/12 Paolo TRAMEZZANI -> esonerato il 03/02 -> dal 03/02 Roberto BREDA -> esonerato l'08/03 -> dall'08/03 Antonio FILIPPINI

Perugia: Massimo ODDO (nuovo) -> esonerato il 04/01 -> dal 04/01 Serse COSMI

Pescara: Luciano ZAURI (nuovo) -> dimessosi il 20/01 > dal 21/01 Nicola LEGROTTAGLIE

Pisa: Luca D'ANGELO (confermato)

Pordenone: Attilio TESSER (confermato)

Salernitana: Giampiero VENTURA (nuovo)

Spezia: Vincenzo ITALIANO (nuovo)

Trapani: Francesco BALDINI (nuovo) -> esonerato il 17/12 -> dal 19/12 Fabrizio CASTORI

Venezia: Alessio DIONISI (nuovo)