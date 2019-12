© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Si è concluso il girone di andata del campionato di Serie B, anche se formalmente manca ancora da giocare - rinviata a data da destinarsi - Spezia-Cremonese, valida per la 17^ giornata.

Classifiche a confronto con il precedente campionato, anche se c'è da considerare che lo scorso anno erano 19 le partecipanti al torneo cadetto, e ogni squadra giocò quindi 18 partite in ognuna delle due parti della stagione.

CLASSIFICA

Benevento 46 (+17)

Pordenone 34 (in Serie C)

Crotone 31 (+18)

Entella 29 (in Serie C)

Cittadella 29 (+3)

Perugia 27 (+1)

Frosinone 27 (in Serie A)

Ascoli 27 (+3)

Salernitana 26 (+2)

Chievo Verona 26 (in Serie A)

Pescara 26 (-6)

Pisa 24 (in Serie C)

Spezia 24* (-2)

Juve Stabia 24 (in Serie C)

Empoli 23 (in Serie A)

Venezia 22 (+1)

Cremonese 21* (-2)

Cosenza 20 (+1)

Trapani 15 (in Serie C)

Livorno 12 (-3)

* una partita in meno