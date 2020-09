focus Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

vedi letture

Al via la quinta e ultima settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Kevin Prince Boateng - Dalla Fiorentina al Monza: "Voglio ringraziarlo pubblicamente perché in questa trattativa tra Fiorentina, Monza e giocatore, lui ha rinunciato a molti soldi. IBoa ha dimostrato di voler venire a Monza, non ho nemmeno dovuto convincerlo, è lui che mi ha messo nella condizione di prenderlo: lunedì faremo le visite mediche, poi contratto di un anno con automatico rinnovo in caso di Serie A”, parole dell'Ad brianzolo Adriano Galliani.

Salvatore Bocchetti - Dall'Hellas Verona al Pescara: accordo raggiunto con il difensore, per altro cugino del Ds degli abruzzesi. Atteso in questi giorni in città, sarà lui il nuovo innesto della retroguardia di mister Oddo.

Thiago Cionek - Da svincolato alla Reggina: sembra ormai chiuso l'arrivo dell'ex SPAL alla corte di mister Toscano. I calabresi hanno messo sul piatto un contratto triennale, che ha convinto il calciatore.

Il nuovo portiere per il Pordenone: Simone Scuffet o Guglielmo Vicario? La scelta della formazione neroverde sembra ormai essere intorno a questi due nomi, ma per la scelta dell'estremo difensore saranno cruciali le ultime ore di mercato. Non è scontato, infatti, vedere un nuovo guardapali già per il prossimo turno di campionato.

Massimo Volta - Dal Benevento alla SPAL: pressing della formazione estense sul giocatore, e primi contatti con la formazione sannita. Cha ha per altro necessità di sfoltire il reparto difensivo: con i giusti incastri, la trattativa potrebbe andare a buon fine.

Marco Carraro - Dall'Atalanta al Frosinone: mister Nesta, che lo ha già allenato a Perugia, vuole riavere con sè il talentuoso centrocampista classe '98, e in merito all'accordo con i bergamaschi non sembrano esserci particolari problemi. L'unico "intoppo" pare esser rappresentato da Vitale: occorrerà infatti prima cedere il giocatore e poi ufficializzare Carraro.

Lamin Jallow - Dalla Salernitana al Vicenza: la truppa biancorossa, che avrebbe superato la concorrenza della Reggiana, punta a prelevare il calciatore a titolo definitivo. Grossi ostacoli non sembrano esserci, la trattativa è, salvo sorprese dell'ultima ora, ai dettagli.

Dejan Vokic - Dal Benevento al Pescara: alacre lavoro della formazione abruzzese per ottenere il talentuoso centrocampista sloveno. La trattativa prosegue a ritmi serrati, per cercare di avere il classe '96 già in questo weekend.

Il rinforzo a centrocampo per il Cosenza: unico reparto da rinforzare per i lupi, che potrebbero prelevare dal Frosinone il già citato Mattia Vitale. Nel mirino del club, però, anche Mattia Viviani del Brescia, Alberto Gerbo dell'Ascoli e Gennaro Acampora dello Spezia; uno di questi potrebbe essere il nuovo innesto, insieme a Davide Petrucci, in uscita da Ascoli e con il quale sembra esserci già un accordo di massima.

Manuel Scavone e Filippo Berra - Dal Bari al Pordenone proficua l'asse tra i pugliesi e i friulani, che vanno a rimpiazzare il vuoto lasciato da Semenzato (diretto proprio a Bari) con Berra, e rimpolpano il centrocampo con un elemento di spessore come Scavone. Attesa l'ufficialità di questo doppio colpo.