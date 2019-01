FOCUS TMW - Serie B, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si accende il mercato in Serie B e già questa settimana potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la serie cadetta. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi sette giorni:

Lorenzo Lollo e Alessandro Longhi al Padova - Il centrocampista dopo la parentesi all'Empoli ha scelto la Serie B per tornare protagonista. Battuto il Carpi che puntava al ritorno del giocatore dopo l'epopea degli anni scorsi conclusa con la promozione in Serrie A. Discorso simile anche per il terzino ex Sassuolo. A Brescia l'avventura si è chiusa e così meglio cercare nuovi stimoli in una piazza che punta al rilancio.

Davide Diaw al Cittadella - "Potrebbe arrivare un attaccante che sappia dare la profondità" è la descrizione che il ds del Cittadella Stefano Marchetti ha dato del prossimo innesto dal mercato per il club veneto. L'identikit porta al nome del giocatore emerso con la maglia della Virtus Entella.

Alessandro Rossi al Venezia - Per settimane l'attaccante scuola Lazio è stato accostato con forza al Pescara. Per il trasferimento in Abruzzo, però, serviva che prima il giocatore rinnovasse con la Lazio. Una volta ufficializzato il prolungamento con i biancocelesti ecco però la sorpresa: l'accordo col Venezia. Zenga avrà dunque una nuova freccia per il proprio arco

Dario del Fabro e Mattia Vitale al Carpi - Con Mokulu obiettivo dichiarato della Juventus Under23 per l'attacco il club emiliano sta lavorando per uno scambio con Del Fabro, centrale difensivo di proprietà dei bianconeri ma finora in prestito alla Cremonese. Colpo in arrivo anche dalla SPAL con Vitale che completa la mediana.

Marco Tumminello al Pescara - Prima il Lecce poi il Pescara. Perso Rossi in direzione Venezia il giovane attaccante dell'Atalanta è divenuto l'obiettivo primario per il fronte offensivo degli abruzzesi. Da capire se i salentini tenteranno il colpo di coda.

Marco Davide Faraoni all'Hellas Verona - Gli scaligeri cercavano un laterale mancino e lo hanno trovato entro la prima metà del mese di gennaio. Operazione, quella col Crotone, a sorpresa dopo che per la fascia della formazione di Fabio Grosso erano usciti Costa della Spal e Martella, sempre del Crotone. Faraoni arriverà al Bentegodi in prestito con obbligo di riscatto

Samuel Mraz al Livorno - Sei presenze e un gol nella prima parte di stagione con l'Empoli poi ecco l'interessamento del Livorno. Lo slovacco arriverà in prestito, ma potrebbe non essere l'unico innesto per il fronte offensivo di Breda con Gaetano Monachello al centro delle attenzioni.

Alessandro Martinelli allo Spezia - Dopo l'arrivo di Dessena il Brescia dovrebbe cambiare ancora sulla linea mediana. Omeonga del Genoa e Moscati del Perugia sono nel mirino, mentre Alessandro Martinelli dovrebbe salutare. Per lui è forte l'interesse dello Spezia che punta a chiudere nel giro di pochi giorni.