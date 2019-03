FOCUS TMW - Serie B, la volata salvezza: i calendari a confronto

Con la sosta del campionato si apre ufficialmente la fase finale della stagione. Sia in Serie A che in Serie B ogni gara, ogni punto in palio, raddoppia d'importanza. Soprattutto se in palio c'è la salvezza. In cadetteria, ad oggi, sono dieci le squadre ancora in corsa per il mantenimento della categoria e con nove giornate da disputare tutto può ancora accadere. Soprattutto con tantissimi scontri diretti da vivere. Salernitana, Cosenza, Ascoli, Cremonese, Livorno, Venezia, Crotone, Foggia, Padova e Carpi sono chiamate a non mollare. Fino all'ultima gara. Fino all'ultimo punto in palio.

SALERNITANA - 34 punti

30^ giornata: Salernitana-Venezia

31^ giornata: Spezia-Salernitana

32^ giornata: RIPOSO

33^ giornata: Salernitana-Cittadella

34^ giornata: Brescia-Salernitana

35^ giornata: Salernitana-Carpi

36^ giornata: Foggia-Salernitana

37^ giornata: Salernitana-Cosenza

38^ giornata: Pescara-Salernitana

COSENZA - 34 punti

30^ giornata: Cosenza-Palermo

31^ giornata: Lecce-Cosenza

32^ giornata: Cosenza-Crotone

33^ giornata: Padova-Cosenza

34^ giornata: Cosenza-Spezia

35^ giornata: Benevento-Cosenza

36^ giornata: Cosenza-Venezia

37^ giornata: Salernitana-Cosenza

38^ giornata: RIPOSO

ASCOLI - 32 punti

Recupero 22^ giornata: Lecce-Ascoli

30^ giornata: Ascoli-Benevento

31^ giornata: Padova-Ascoli

32^ giornata: Ascoli-Pescara

33^ giornata: Spezia-Ascoli

34^ giornata: Ascoli-Venezia

35^ giornata: Cittadella-Ascoli

36^ giornata: Brescia-Ascoli

37^ giornata: Ascoli-Palermo

38^ giornata: Crotone-Ascoli

CREMONESE - 31 punti

30^ giornata: Cremonese-Hellas Verona

31^ giornata: Livorno-Cremonese

32^ giornata: Cremonese-Lecce

33^ giornata: Crotone-Cremonese

34^ giornata: Cittadella-Cremonese

35^ giornata: Cremonese-Foggia

36^ giornata: Carpi-Cremonese

37^ giornata: Cremonese-Brescia

38^ giornata: Perugia-Cremonese

LIVORNO - 30 punti

30^ giornata: Perugia-Livorno

31^ giornata: Livorno-Cremonese

32^ giornata: Cittadella-Livorno

33^ giornata: Livorno-Brescia

34^ giornata: Foggia-Livorno

35^ giornata: Livorno-Palermo

36^ giornata: Hellas Verona-Livorno

37^ giornata: Livorno-Carpi

38^ giornata: Padova-Livorno

VENEZIA - 28 punti

30^ giornata: Salernitana-Venezia

31^ giornata: Venezia-Cittadella

32^ giornata: Brescia-Venezia

33^ giornata: Venezia-Foggia

34^ giornata: Ascoli-Venezia

35^ giornata: Venezia-Crotone

36^ giornata: Cosenza-Venezia

37^ giornata: Venezia-Pescara

38^ giornata: Carpi-Venezia

CROTONE - 27 punti

30^ giornata: Carpi-Crotone

31^ giornata: Crotone-Perugia

32^ giornata: Cosenza-Crotone

33^ giornata: Crotone-Cremonese

34^ giornata: RIPOSO

35^ giornata: Venezia-Crotone

36^ giornata: Crotone-Benevento

37^ giornata: Spezia-Crotone

38^ giornata: Crotone-Ascoli

FOGGIA - 27 punti

30^ giornata: Brescia-Foggia

31^ giornata: RIPOSO

32^ giornata: Foggia-Spezia

33^ giornata: Venezia-Foggia

34^ giornata: Foggia-Livorno

35^ giornata: Cremonese-Foggia

36^ giornata: Foggia-Salernitana

37^ giornata: Foggia-Perugia

38^ giornata: Hellas Verona-Foggia

PADOVA - 23 punti

30^ giornata: Cittadella-Padova

31^ giornata: Padova-Ascoli

32^ giornata: Carpi-Padova

33^ giornata: Padova-Cosenza

34^ giornata: Palermo-Padova

35^ giornata: RIPOSO

36^ giornata: Padova-Lecce

37^ giornata: Benevento-Padova

38^ giornata: Padova-Livorno

CARPI - 22 punti

30^ giornata: Carpi-Crotone

31^ giornata: Benevento-Carpi

32^ giornata: Carpi-Padova

33^ giornata: Lecce-Carpi

34^ giornata: Carpi-Pescara

35^ giornata: Salernitana-Carpi

36^ giornata: Carpi-Cremonese

37^ giornata: Livorno-Carpi

38^ giornata: Carpi-Venezia