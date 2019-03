FOCUS TMW - Serie B, la volata verso la A: calendari a confronto

© foto di Federico Gaetano

Due posti per la promozione diretta in Serie A e sei squadre ancora in corsa per contenderselo. E' una Serie B tutt'altro che scontata quella che si appresta a vivere le ultime giornate di campionato. Una volata finale che dovrà sancire chi fra Brescia, Palermo, Hellas Verona, Pescara, Lecce e Benevento potrà festeggiare subito la promozione e chi, invece, dovrà attendere quantomeno la fine della lotteria dei playoff. Meno di dieci giornate (in alcuni casi undici e in uno dodici) per un unico obiettivo. Ecco il calendario a confronto delle sei squadre che sognano la Serie A:

BRESCIA - 50 punti

30^ giornata: Brescia-Foggia

31^ giornata: Hellas Verona-Brescia

32^ giornata: Brescia-Venezia

33^ giornata: Livorno-Brescia

34^ giornata: Brescia-Salernitana

35^ giornata: Lecce-Brescia

36^ giornata: Brescia-Ascoli

37^ giornata: Cremonese-Brescia

38^ giornata: Brescia-Benevento

PALERMO - 49 punti

30^ giornata: Cosenza-Palermo

31^ giornata: Pescara-Palermo

32^ giornata: Palermo-Hellas Verona

33^ giornata: Benevento-Palermo

34^ giornata: Palermo-Padova

35^ giornata: Livorno-Palermo

36^ giornata: Palermo-Spezia

37^ giornata: Ascoli-Palermo

38^ giornata: Palermo-Cittadella

LECCE - 48 punti

30^ giornata: Lecce-Pescara

31^ giornata: Lecce-Cosenza

32^ giornata: Cremonese-Lecce

33^ giornata: Lecce-Carpi

34^ giornata: Perugia-Lecce

35^ giornata: Lecce-Brescia

36^ giornata: Padova-Lecce

37^ giornata: RIPOSO

38^ giornata: Lecce-Spezia

HELLAS VERONA - 46 punti

30^ giornata: Cremonese-Hellas Verona

31^ giornata: Hellas Verona-Brescia

32^ giornata: Palermo-Hellas Verona

33^ giornata: RIPOSO

34^ giornata: Hellas Verona-Benevento

35^ giornata: Pescara-Hellas Verona

36^ giornata: Hellas Verona-Livorno

37^ giornata: Cittadella-Hellas Verona

38^ giornata: Hellas Verona-Foggia

PESCARA - 45 punti

30^ giornata: Lecce-Pescara

31^ giornata: Pescara-Palermo

32^ giornata: Ascoli-Pescara

33^ giornata: Pescara-Perugia

34^ giornata: Carpi-Pescara

35^ giornata: Pescara-Hellas Verona

36^ giornata: RIPOSO

37^ giornata: Venezia-Pescara

38^ giornata: Pescara-Salernitana

BENEVENTO - 43 punti

30^ giornata: Ascoli-Benevento

31^ giornata: Benevento-Carpi

32^ giornata: Perugia-Benevento

33^ giornata: Benevento-Palermo

34^ giornata: Hellas Verona-Benevento

35^ giornata: Benevento-Cosenza

36^ giornata: Crotone-Benevento

37^ giornata: Benevento-Padova

38^ giornata: Brescia-Benevento

* in neretto gli scontri diretti