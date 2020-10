focus Serie B, non è un calcio per vecchi. Linea verde ad Empoli. Vicenza "anziano"

Che l'Italia non sia "un paese per giovani" lo si sente dire spesso, nel calcio come in altri settori essenziali della vita del Paese. A volte, però, avere qualche anno in più, magari qualche capello bianco, sintomi di una maggiore esperienza alle spalle, può non essere propriamente uno svantaggio. In un calcio complesso come quello della Serie B, ad esempio, avere più elementi con un buon numero di campionati alle spalle può fare la differenza fra una stagione soddisfacente e una in chiaroscuro. Sia che si tratti di lotta per la salvezza che per la promozione.

OLD BUT GOLD -Per questo motivo, analizzando i dati di Transfermarkt, sito specializzato in statistiche legate al mondo del pallone, ci si accorge che fra le 20 società di Serie B sono ben sette le squadre con un'età media superiore ai 26 anni, con il Vicenza primatista assoluto di questa speciale classifica grazie ad un collettivo da 28,1 anni di media. Reggina, Frosinone e Monza seguono a ruota.

GIOVANI GIOVANOTTI - Chi invece ha deciso di rinnovarsi completamente rispetto al passato e puntare sulla linea verde è l'Empoli affidato ad Alessio Dionisi con un'età media inferiore ai 24 anni. Sulla stessa falsariga anche i nuovi progetti tecnici di Chievo, Pescara e Ascoli.

Sommando tutti i dati sul campionato cadetto ci si accorge, poi, di come l'età media fra le 20 compagini sia di 25,9, dato che viene superato da sette club su 20, eguagliato da due e non raggiunto dalle restanti 11 formazioni.

ETÀ MEDIA IN SERIE B

Vicenza 28,1 anni

Reggina 27,8

Frosinone 27,7

Monza 26,7

Cremonese 26,5

Pordenone 26,4

Cosenza 26

Cittadella 25,9

Brescia 25,9

Pisa 25,8

Lecce 25,8

Salernitana 25,8

Venezia 25,8

Reggiana 25,7

Virtus Entella 25,5

SPAL 25

Chievo Verona 24,9

Pescara 24,7

Ascoli 24,6

Empoli 23,7