Foggia, Billong: "Dobbiamo fare gol. Col Venezia grande prestazione"

© foto di PhotoViews

Dalle pagine di CalcioFoggia.it arrivano le parole di Jean Claude Billong, centrale difensivo dei Satanelli, oggi protagonista della conferenza stampa organizzata dal club rossonero. Eccole: "Abbiamo fatto una buona gara contro il Venezia, ci è mancato solo il gol. Se continuiamo a giocare così non dovremmo avere problemi a raggiungere l´obiettivo. Dobbiamo fare gol, solo così non ci saranno problemi a vincere. Sono convinto che abbiamo la squadra più forte tra quelle di bassa classifica e solo con il lavoro possiamo uscirne fuori. A Venezia abbiamo fatto bene anche in difesa sia io che Martinelli e Ranieri, ma se avessimo concretizzato maggiormente sotto rete oggi non staremmo parlando di sconfitta. A Venezia abbiamo avuto il pallino del gioco noi ed il nostro portiere non ha fatto interventi... ci siamo imposti. Prendiamo pochi gol, ma purtroppo non riusciamo a fare gol. Dobbiamo fare di più e contro il Livorno sono convinto che ci riusciremo. Sono da poco in questa città e voglio aiutare tutti i miei compagni ed i tifosi per garantire la permanenza in serie B. Mister Grassadonia era contento della prestazione ma vuole che facciamo meglio sotto rete. Il Livorno è forte davanti ma noi non dobbiamo temerli e dobbiamo capire che se abbiamo delle occasioni dobbiamo sfruttarle. Se a Venezia avessimo segnato nei primi minuti la gara sarebbe andata diversamente. Sto bene a Foggia e sono contento per come sono stato accolto. Sono fiducioso per la salvezza perché siamo più forti delle altre e sono triste se penso che perdiamo o pareggiamo le partite perché non arriva il gol. Ho la fiducia del mister ma non basta perché sul campo dobbiamo impegnarci di più. Siamo cattivi sul campo, ma non riusciamo a portare a casa i risultati. Questo il problema! Noi ci crediamo e sento di dire ai tifosi di rimanere uniti per superare questa difficile situazione".