© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cinque giorni: è questo il tempo che il Foggia ha per trovare una soluzione che consenta l'iscrizione al campionato il cui termine ultimo è fissato per il 24 giugno. Dopo il comunicato di ieri della famiglia Sannella che, di fatto, ha annunciato il proprio disimpegno dal club rossonero è scattata la corsa contro il tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, già dal pomeriggio di ieri anche il sindaco della città pugliese, Franco Landella, ha avviato gli incontro con alcuni imprenditori per trovare un'alternativa valida per il futuro del club.