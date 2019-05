© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Foggia Leandro Greco ha parlato in conferenza stampa tornando sulla vittoria contro il Perugia arrivata grazie a un rigore realizzato proprio dal numero 7 rossonero: “Non sono molto soddisfatto per la mia prestazione personale, mi sono preoccupato soprattutto di aiutare i nostri difensori, contava solo il risultato finale che ha un peso enorme, meglio di così non poteva andare. Il rigore pesava una città intera, sono felice di dare un contributo importante per questa città, ho scelto Foggia per questo, speriamo di regalare un qualcosa che va veramente oltre l'aspetto sportivo. - continua Greco come riporta il sito del club dauno – Hellas? La formazione che affronteremo credo sia la più forte della categoria, hanno qualità per centrare l'obiettivo, ma il nostro è più importante. Sabato per noi sarà una finale, godiamoci questa vittoria e da domani penseremo a come fare per vincerla".