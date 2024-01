Ufficiale Olbia, arriva il ribaltone in panchina. Mister Greco sollevato dall'incarico

La sconfitta nel derby di ieri giocato in casa della Torres (unita al penultimo posto in classifica con sole 17 lunghezze raccolte in 22 gare) è costata cara al principale componente dello staff tecnico dell'Olbia, perché, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, la società sarda ha comunicato "di aver sollevato Leandro Greco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata ed i migliori auguri per il proseguo della carriera".

Ricordiamo che il mister aveva rinnovato il contratto con i galluresi lo scorso 23 ottobre, firmando fino a giugno del 2025 dopo tre sconfitte consecutive, che la società non aveva però voluto demonizzare, ma la mancata inversione di tendenza ha portato alla decisione arrivata nel pomeriggio odierno.