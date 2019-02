Fonte: foggiacalciomania.com

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha concesso un'intervista a Padovasport.tv dopo il pari esterno dei rossoneri contro il Padova: "Due gol derivati da due errori. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e abbiamo consentito al Padova di crederci e alla fine l’abbiamo pagata. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, credo il vantaggio fosse meritato. Siamo una squadra che non può restare 45 minuti a difendere ma dobbiamo giocare ed essere propositivi come fatto nel primo tempo. Se non giochiamo ai nostri ritmi andiamo in difficoltà. C’è rammarico, dovevamo essere bravi a non creare i presupposti per soffrire e non concedere il ritorno del Padova, cosa che abbiamo concesso nel finale".