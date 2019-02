Foggia, Padalino: "Rigore? Dubbio, ma dovevamo gestire meglio l'azione"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Pasquale Padalino, tecnico del Foggia, ha analizzato il pareggio contro il Pescara in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della società rossonera: "C’è sicuramente un po’ di rammarico per come è andata la partita, ma considero questo rammarico una cosa positiva. Prima questa sensazione non ce l’avevamo, qualcosa è cambiato".

L'allenatore dei rossoneri è tornato anche sull'episodio del calcio di rigore: "Ho parlato con Billong, era sicuro di non aver commesso fallo, certo se fossi stato l’allenatore del Pescara e non mi avessero dato il rigore avrei reclamato ma non era una fallo nettissimo. Ma non sono arrabbiato per la decisione, ma per la gestione della palla prima dell’azione del rigore: Deli non doveva perdere palla e Ranieri doveva essere più deciso, più fisico su Marras, non farlo girare e non consentirgli di servire Mancuso".