© foto di Federico De Luca

Il difensore del Foggia Luca Ranieri ha parlato al sito ufficiale del club rossonero del proprio percorso in azzurro dopo aver collezionato la 17^ presenza con le Nazionali minori: “Vestire la maglia azzurra è sempre un’emozione unica, una sensazione diversa da quella di indossare la maglia del tuo club, qui rappresenti l’Italia, un intero paese, è bellissimo. Giocare in Serie B è tutta un’altra cosa rispetto alla Primavera e arrivare in Nazionale avendo 21 presenze in cadetteria mi do maggiore consapevolezza in me stesso. È cambiato il punto di vista fisico, tecnico, mentale, mi sento più pronto ad affrontare le sfide contro le altre squadre nazionali. Questo per me deve essere l’inizio, ora devo solo pensare a continuare così. - continua Ranieri come riporta il sito ufficiale del club pugliese - Questa estate avevo due o tre squadre che mi volevano, ma mi è piaciuto il progetto del Foggia che puntava fortemente su di me, anche se non immaginavo che avrei giocato tanto. Giocare allo Zaccheria è fantastico e fantastici sono i nostri tifosi. Quando vai in trasferta, ti accorgi che le altre tifoserie non danno alla loro squadra lo stesso apporto che danno a noi i nostri tifosi. Futuro? Non so cosa accadrà, ma non scorderò mai questi mesi e questa piazza. Farò di tutto per salvare il Foggia”.