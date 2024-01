Ufficiale Franchi torna in Italia dopo le esperienze con PSG e Burnley: ha firmato con la Ternana

vedi letture

Dopo le esperienze con le maglie di Paris Saint-Germain in Francia e Burnley in Inghilterra il portiere Denis Franchi torna in Italia e approda in Serie B. Il classe 2002 infatti si è trasferito a titolo definitivo alla Ternana come riferito dalla sezione calciomercato attiva sul sito della Lega B.

Di seguito il quadro della situazione dei trasferimenti in Serie B:

ASCOLI

Acquisti: Luca Valzania (Cremonese), Matteo Raffaelli (rientro prestito), Raffaele Celia (SPAL), Jeremiah Streng (SJK Seinäjoki), Sauli Vaisanen (Odense), Devis Estiven Vasquez Llach (Milan), Riccardo Gagliolo (AEK Larnaca),Valerio Mantovani (Ternana), Karim Zedadka (Swift Hesper), David Duris (Zilina)

Cessioni: Matteo Raffaelli (Palmese), Vincenzo Millico (Foggia), Kevin Haveri (Torino), Giacomo Manzari (Sassuolo)

BARI

Acquisti: Karlo Lulic (Frosinone), Yayah Kallon (Hellas Verona), George Puscas (Genoa), Edoardo Alloj (Monopoli), Simone Simeri (Carrarese)

Cessioni: Matteo Ahmetaj (Recanatese), Gianluca Frabotta (Juventus), Filippo Faggi (Entella), Alessandro Farroni (Vis Pesaro), Simone Simeri (Taranto)

BRESCIA

Acquisti: Michele Avella (Frosinone), Raffaele Cartano (Carrarese)

Cessioni: Emanuele Ndoj (svincolato), Vincenzo Garofalo (Virtus Francavilla), Elia Maccherini Tonini (Carrarese)

CATANZARO

Acquisti: Matias Antonini (Taranto), Jacopo Petriccione (Crotone)

Cessioni: Francesco Bombagi (Mantova), Nana Addo Welbeck-Maseko (Catania), Panos Katseris (Lorient), Dimo Krastev (Fiorentina)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti: Nicholas Gioacchini (St. Louis City), Matthias Braunoder (Austria Vienna), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Samuel Ballet (FC Winterthur), Edoardo Goldaniga (Cagliari), Gabriel Strefezza (Lecce), Tommaso Fumagalli (Giana Erminio)

Cessioni: Filippo Scaglia (SudTirol), Luca Vignali (Spezia), Tommaso Arrigoni (Sudtirol), Alberto Cerri (Empoli), Paolo Faragò (risoluzione), Liam Kerrigan (Novara), Marlon Mustapha (Fortuna Dusseldorf)

COSENZA

Acquisti: Michele Camporese (Feralpisalò), Gianluca Frabotta (Juventus), Bright Gyamfi (Potenza)

Cessioni: Marin Cubretovic (Monopoli), Salvatore La Vardera (Monopoli), Alessandro Arioli (Monopoli), Massimo Zilli (SPAL), Filippo Sgarbi (Ternana)

CREMONESE

Acquisti: Alessandro Livieri (Pisa), Daniel Frey (Gubbio), Christian Acella (Perugia), Joshua Tenkorang (Lecco)

Cessioni: Luca Valzania (Ascoli), Alessio Brambilla (Gubbio), Nikola Sekulov (Juventus), Daniel Frey (Pro Vercelli), Christian Acella (Giana Erminio), Joshua Tenkorang (Foggia), Filippo Nardi (Benevento)

FERALPISALO'

Acquisti: Edgaras Dubickas (Pisa), Dimo Krastev (Fiorentina), Giacomo Manzari (Sassuolo)

Cessioni: Loris Bacchetti (Casertana), Michele Camporese (Cosenza), Alessio Da Cruz (risoluzione), Vittorio Parigini (Lecco)

LECCO

Acquisti: Henri Solomaa (Lecce), Corentin Louakima (Roma), Eddie Salcedo (Inter), Marco Frigerio (Foggia), Giacomo Beretta (Foggia), Joaquin Domingo Dalmasso (Foggia), Marcin Listkowski (Lecce), Zinedin Smajlovic (Lecce), Maikol Cifuentes (Milan), Vittorio Parigini (Feralpisalò), Eugenio Lamanna (Monza)

Cessioni: Mattia Tordini (Padova), Eyob Zambataro (Torres), Doudou Mangni (Alessandria), Brayan Boci (Genoa), Francesco Donati (Empoli), Lorenzo Pinzauti (Renate), Joshua Tenkorang (Cremonese)

MODENA

Acquisti: Nicola Mosti (Entella), Niccolò Corrado (Ternana), Ettore Gliozzi (Pisa)

Cessioni: Nicola Mosti (Juve Stabia), Nicholas Bonfanti (Pisa), Diego Falcinelli (Spezia), Romeo Giovannini (Virtus Entella)

PALERMO

Acquisti: Filippo Ranocchia (Juventus), Salim Diakité (Ternana)

Cessioni: Ales Mateju (Spezia)

PARMA

Acquisti: Kristaps Mosans (FK Metta)

Cessioni:

PISA

Acquisti: Nicholas Bonfanti (Modena), Alessandro Livieri (Catania), Edgaras Dubickas (Catania), Johan Guadagno (Fiorenzuola)

Cessioni: Ettore Gliozzi (Modena), Alessandro Livieri (Cremonese), Edgaras Dubickas (Feralpisalò), Johan Guadagno (Latina), Adam Nagy (Spezia), Roko Jureskin (Spezia)

REGGIANA

Acquisti:

Cessioni: Eric Lanini (Benevento)

SAMPDORIA

Acquisti: Mattia Vitale (Audace Cerignola), Agustin Alvarez Martinez (Sassuolo), Cristiano Piccini (svincolato)

Cessioni: Mattia Vitale (Monopoli), Daniele Montevago (Virtus Entella), Lorenzo Malagrida (Rimini), Diego Porcu (Rimini)

SPEZIA

Acquisti: Luca Vignali (Como), Filip Jagiello (Genoa), Gian Marco Crespi (Juventus), Diego Falcinelli (Modena), Ales Mateju (Palermo), Gregorio Tanco (svincolato), Adam Nagy (Pisa), Roko Jureskin (Pisa)

Cessioni: Szymon Zurkowski (Empoli), Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos), Laurens Serpe (Turris), Kelvin Amian (Nantes)

SUDTIROL

Acquisti: Salvatore Molina (svincolato), Jasmin Kurtic (svincolato), Alessandro Vimercati (Juve Stabia), Filippo Scaglia (Como), Tommaso Arrigoni (Como), Hamza El Kaouakibi (Sudtirol)

Cessioni: Alessandro Vimercati (Renate), Giuseppe Cuomo (Vicenza), Cristian Shiba (Recanatese), Luca Ghiringhelli (SPAL)

TERNANA

Acquisti: Giacomo Faticanti (Lecce), Franco Ezequiel Carboni (Monza), Ange N'Guessan (Torino), Gabriele Boloca (Albenga), Jan Zuberek (Inter), Gaston Pereiro (Cagliari), Filippo Sgarbi (Cosenza), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Denis Franchi (Burnley)

Cessioni: Alessandro Celli (Catania), Niccolò Corrado (Modena), Cesar Falletti (Cremonese), Christian Travaglini (Cagliari), Salim Diakité (Palermo), Valerio Mantovani (Ascoli)

VENEZIA

Acquisti:

Cessioni: Facundo Zabala (Club Olimpia)