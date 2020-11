Frosinone, ag. Dionisi: "Concentrato sul presente. Nessun contatto concreto per gennaio"

Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le voci di un possibile addio a gennaio di Federico Dionisi al Frosinone. Intervistato da Pianetaserieb.it il procuratore dell’attaccante Roberto Ottaviani ha fatto il punto sulla situazione: “Al momento non ho avuto nessun contatto con la Salernitana. Il contratto di Federico scade a fine anno e in questo momento, giustamente, è concentrato su questo campionato. - continua Ottaviani - Poi è chiaro che il mercato è in continua evoluzione, ci sono tante voci insomma, però concretamente la verità è che non c’è stato alcun interessamento ufficiale”.