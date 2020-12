Frosinone, Ardemagni verso l'Entella. Per Dionisi c'è l'Ascoli

Il Frosinone continua a lavorare per trovare una sistemazione a due attaccanti che non rientrano più nei piani societari come Federico Dionisi e Matteo Ardemagni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il primo sarebbe vicino all'Ascoli, mentre il secondo sarebbe diretto verso la Virtus Entella, due club alla caccia di rinforzi per uscire dalla difficile posizione di classifica in cui si trovano.