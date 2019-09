© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l’infortunio subito alla testa nella sfida contro il Perugia, il portiere del Frosinone Francesco Bardi attende un nuovo controllo neurologico prima di tornare ad allenarsi anche se il calciatore non tornerà in campo prima di una settimana. Resta da capire però, come sottolinea Tuttofrosinone.com, se l’estremo difensore avrà bisogno o meno di indossare il caschetto – come Peter Cech e Christian Chivu in passato – per evitare eventuali ricadute dopo il trauma subito, anche se nei due precedenti i giocatori avevano subito una frattura al cranio, infortunio per fortuna Bardi non ha subito.