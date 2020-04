Frosinone, Bardi: "Tornare a giocare potrebbe essere segnale di ripresa per il Paese"

Come riferisce la versione on line de L'Inchiesta Quotidiano, questo è il pensiero del portiere del Frosinone Francesco Bardi in merito alla situazione che il paese sta vivendo: "Il calcio manca tanto. Lo spogliatoio, i compagni e l’adrenalina prima di una partita. Ma stiamo attraversando una situazione grave senza precedenti. Bisogna resistere e continuare a rispettare le regole, solo così ne potremo uscire fuori. La speranza è quella di riprendere. Significherebbe che la situazione Covid-19 è migliorata. Tornare a giocare in sicurezza potrebbe essere un segnale di ripresa per l’intero Paese. A noi calciatori non resta altro che attendere le decisioni delle istituzioni".