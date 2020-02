Frosinone, Brighenti: "Partiti a rilento, dobbiamo recuperare terreno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Frosinone Nicolò Brighenti ha parlato in zona mista al termine della vittoria sull’Entella: “Noi vicini al secondo posto? La classifica cambia in fretta, è così in Serie B - riporta Tuttofrosinone.com -. Vincere era importante per il nostro cammino. Fa piacere per la classifica, ma le partite sono ancora tante. Abbiamo iniziato bene questo 2020: dobbiamo sicuramente proseguire su questa strada, con grande fiducia e determinazione. Sappiamo che siamo partiti un po' a rilento nel girone d'andata, per cui dobbiamo recuperare terreno. La strada è ancora lunga, lunghissima: guardiamo al sicuro con fiducia, ma non abbassiamo la guardia neanche di un centimetro. Sarebbe folle".