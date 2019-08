© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la caccia a una punta che possa sostituire Daniel Ciofani al centro dell’attacco in casa Frosinone nonostante sia il tecnico Nesta sia il ds Salvini abbiano detto e ripetuto che la squadra è comunque competitiva anche senza un rinforzo davanti. Il nome più caldo è sempre quello di Diego Falcinelli, calciatore in uscita del Bologna, ma si batte anche la pista estera con un attaccante polacco, il cui nome non è stato ancora svelato, come possibile alternativa come riporta Ciociaria Oggi.