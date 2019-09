Frosinone, Capuano: "Contento per il gol, non per il pareggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Capuano, autore del gol del pareggio nell'1-1 contro il Venenzia, alla fine del match ha parlato così a DAZN: "Sul lato personale sono contento di essere tornato e aver segnato. Per quanto riguarda la squadra no, non sono soddisfatto del pareggio ma dobbiamo subito voltare pagina e pensare al Perugia martedì. Il finale con il pubblico? Sappiamo che i tifosi sono molto esigenti. Dopo i risultati dell'anno scorso si aspettano sempre la vittoria in casa ma noi abbiamo lottato e dato tutto: arriverà anche la vittoria ma è un campionato difficile e dobbiamo imparare a soffrire. Concentriamoci sul Perugia".