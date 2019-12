© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Juve Stabia-Frosinone, vinta dagli ospiti per 2-0, Camillo Ciano ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il rigore? Era un momento delicato, bisognava chiudere la partita e ci siamo riusciti. Sono contento per me, per la squadra e per il pubblico. Ci serviva una vittoria e siamo contenti di aver conquistato questi tre punti. Dobbiamo continuare così, ci serviva una vittoria in trasferta per sbloccarci. Speriamo di mantenere questo passo. Ogni anno punto ad arrivare in doppia cifra, spero di arrivarci anche in questo caso. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, abbiamo saputo soffrire fino alla fine e abbiamo portato a casa i tre punti. Ora ci godiamo questa vittoria, poi penseremo da domani al Pescara. Nesta? Ci trasmette tanta serenità e questo è molto importante".