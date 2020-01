Frosinone, Citro: "Mi meritavo questo gol. Lo dedico a me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'autore del gol decisivo che ha permesso al Frosinone di battere l'Ascoli 1-0, Nicola Citro, ha parlato a DAZN al termine del match: "Da tanto attendevo questo momento. Sono felice per il gol, perché lo meritavo. Non riuscivo a trovare continuità nel giocare, adesso sono felice. Siamo una squadra forte. Se vogliamo vincere dobbiamo avere giocatori che si fanno trovare pronti. I campionati si vincono con quelli che giocano meno".

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Nel secondo tempo abbiamo tenuto il baricentro più alto. Siamo stati coraggiosi, avendo più coraggio di giocare la palla".

La mancanza di vittorie fuori casa?

"La Serie B è un campionato strano. Ultimamente non riuscivamo a vincere neanche in casa, ma adesso non dobbiamo guardare a quello. Dobbiamo vincere".

I pochi gol?

"In fase offensiva sprechiamo troppo perché poi rischi di pareggiare nonostante la prestazione. Dobbiamo essere più incisivi sotto porta"

Dedica per il gol?

"Lo dedico a me, alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono sempre vicini".