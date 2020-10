Frosinone, Curado: "Voglio imparare tutto da Nesta. Obiettivi? Segnare il primo gol in Italia"

vedi letture

Presentazione in quel di Frosinone per Marcos Curado, difensore di proprietà del Genoa lo scorso anno protagonista a Crotone di una strepitosa cavalcata verso la Serie A del club calabrese: "Frosinone per me è stata una scelta facile. Sono già due anni che vivo in Italia e so cosa rappresenta questa società nel panorama di Serie B. Sorpreso di essere stato subito titolare? Non me lo aspettavo, sono sincero, ma fin dal primo giorno mi sono messo a disposizione de mister. Come mi sto trovando con Nesta? Bene e lo stesso vale con lo staff e i ragazzi della squadra. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Obiettivi personali? Lavorare bene e aiutare i miei compagni per raggiungere gli obiettivi di squadra. Questo è uno sport collettivo e contano quelli prima di tutto. Due anni e ancora nessun gol? Ecco, quello è l'unico vero obiettivo personale che ho in mente e spero di sbloccarmi il prima possibile. A quale difensore del passato mi ispiro? L'Argentina nel corso della sua storia ha avuto tantissimi difensori di alto livello, così come l'Italia. Adesso ho Nesta ad allenarmi e sto cercando di approfittarne e imparare il più possibile da lui".