Frosinone, Frara: "Fare il ds mi piace e non ho rimpianti. E Angelozzi può insegnarmi tanto"

In una lunga intervista rilasciata a Varesesport.com il direttore sportivo del Frosinone Alessio Frara ha parlato del suo ruolo e di come è cambiato il suo lavoro con l’arrivo di Guido Angelozzi in società: “Quella di ds è una bella avventura e sono contento di aver portato qui giocatori interessanti come Novakovich, Rohden e Kastanos per fare alcuni nomi, inoltre devo dire che non ho grandi rimpianti per gli obiettivi sfumati in questo biennio. Parzyszek? Lo volevamo prendere già l scorsa stagione, ma alla fine è arrivato solo quest’anno. Per il resto mi piace fare questo mestiere anche se iniziare dopo una retrocessione non è facile anche perché c’erano tanti malumori, ma stiamo ricostruendo e speriamo di poter fare un campionato competitivo come programmato. - continua Frara – Angelozzi? Lui sarà il direttore dell’area tecnica e io il suo “aiutante”. Abbiamo già visto diversi allenamenti assieme, è una persona che ha tanta esperienza e può insegnarmi tanto, come del resto ha fatto anche il direttore Salvini. È una persona a cui devo molto”.