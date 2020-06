Frosinone, Haas: "E' mancata la cattiveria per vincere i duelli e fare l'ultimo passaggio"

Il centrocampista del Frosinone Nicolas Haas ha commentato alla stampa la sconfitta interna contro il Cittadella: "Cosa è mancato? Secondo me la cattiveria per vincere i duelli di fare l'ultimo passaggio per arrivare a calciare in porta. Eravamo un po' messi male sui calci piazzati e poi abbiamo preso due gol stupidi nei quali potevamo fare meglio. E' mancata l'attenzione e la concentrazione, dobbiamo far meglio senza dubbio - riporta TuttoFrosinone.com -. Sono mancati i tifosi? Certo, i tifosi mancano sempre perchè ci danno una grande mano e un grande sostegno. Non vediamo l'ora di ritrovarli allo stadio cosi da sentirli. Speriamo di portare le vittorie a casa. A livello fisico stiamo tutti bene, abbiamo visto un Frosinone che nel secondo tempo abbiamo spinto e dato tutto ma non siamo riusciti a fare gol. Per vincere nel calcio bisogna fare gol e noi non ci siamo riusciti. Personalmente sto bene, mi serve un po' di ritmo ma tutta la squadra sta bene e stiamo provando a cambiare atteggiamento per vincere tutte le partite. Ora subito testa al Chievo perchè sarà una gara difficile ma noi saremo pronti con un'altra testa, un altro atteggiamento e un cuore da Frosinone".