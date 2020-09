Frosinone, in arrivo Parzyszek e Curado. Il secondo sostituirà Krajnc

Il Frosinone nelle prossime ore potrebbe chiudere un doppio acquisto per rinforzare la rosa a disposizione di Alessandro Nesta. Per l’attacco è in chiusura la trattativa per Piotr Parzyszek del Piast Gliwice, che è già sbarcato in Italia e ha visitato il centro sortivo dei ciociari. Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe firmare un triennale coi gialloazzurri (che verseranno 500mila euro al club) ed essere presentato. Lo riferisce Sky Sport spiegando che il Frosinone è attivo anche per la difesa, visto l’addio di Luka Krajnc diretto al Fortuna Dusseldorf. È infatti in arrivo Marcos Curado del Genoa per cui è stata battuta la concorrenza di SPAL e Salernitana.