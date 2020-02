vedi letture

Frosinone, la carica di Capuano: "Ora siamo noi la squadra forte, quella da battere"

Come riferisce tuttofrosinone.com, ai microfoni di Media Center Frosinone, in casa Frosinone è Marco Capuano a parlare del successo di venerdì sul Cosenza, gara che ha anticipato quella del prossimo weekend, che vedrà i ciociari impegnati contro la Salernitana: "Un successo importante per la classifica, per il morale, per consolidare un po' le certezze che stiamo acquisendo settimana dopo settimana. Dobbiamo continuare su questa strada, contro la Salernitana dovremo disputare una gara importante. Ora siamo noi la squadra forte, quella da battere. E dopo i campani, ci sarà il turno infrasettimanale: dovremo sfruttare il momento per lo sprint decisivo finale".