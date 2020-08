Frosinone, Maiello: "Abbiamo dimostrato di essere uomini oltre che giocatori"

Dopo la vittoria in rimonta sul Cittadella il centrocampista del Frosinone Raffaele Maiello ha parlato in zona mista della prestazione e della prossima sfida contro il Pordenone: “La squadra ha dimostrato tanto, siamo stati al centro delle critiche ed era giusto così perché dopo il lockdown abbiamo faticato e fatto male, ma stasera (ieri NdR) sotto per 2-0 abbiamo dimostrato di essere degli uomini oltre che dei giocatori e abbiamo conquistato questa vittoria di gruppo. - continua Maiello come riporta Tuttofrosinone.com - Pordenone? Sicuramente siamo stanchi dopo 120 minuti, dobbiamo recuperare energie e fare le cose per bene. Loro sono una squadra ostica, una neopromossa che ha entusiasmo e gioca bene. Sono andati oltre le aspettative e ci aspetterà una gara dura”.