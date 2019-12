Frosinone, Maiello: "Bravo Nesta, ci ha ascoltati ed ha cambiato modulo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Così Raffaele Maiello, centrocampista del Frosinone, a DAZN dopo il successo interno dei ciociari contro il Pescara: "Di gol ne faccio pochi, ma valgono sempre la pena. Era importante perché la partita era bloccata ed equilibrata, ci ha permesso di sbloccarla e tenere il pallino del gioco in mano. Poi siamo riusciti a chiuderla. Non possiamo sempre schiacciare tutti e vincere partite con risultati ampi. Sappiamo che il campionato è così, ma siamo stati bloccati nel primo tempo forse anche per il sole, si vedeva poco. Ci siamo ripresi dopo un inizio negativo, a rilento. Qui dobbiamo lasciare pochi punti, come fatto negli anni scorsi. Lo Stirpe deve essere il nostro fortino. Abbiamo segnato io e Dionisi, senatori ma tra virgolette. Siamo rimasti perché sappiamo qual è il progetto Frosinone, sempre di fare un campionato importante. Faccio i complimenti a Federico per il gol e per la palla che mi ha messo. La classifica non la guardo, se siamo secondi ci fa piacere ma non dobbiamo guardarci. Siamo tutti là. Questa vittoria però ci prepara al meglio per Benevento: possiamo fare veramente bene. Ad un certo punto, sicuramente, nello spogliatoio qualcosa è scattato. Nella testa di tutti noi, non ci stavamo a fare un brutto campionato. Il cambio modulo ci ha aiutati, la squadra è costruita per questo 3-5-2, bravo anche il mister ad ascoltare alcuni di noi".