Frosinone, membro dello staff positivo al Covid. Tamponi al gruppo squadra: negativi

Buone notizie in casa Frosinone, dopo un caso di positività al Covid-19: un membro dello staff ciociaro, quando mancano due giorni alla finale di andata playoff, è infatti risultato positivo e messo prontamente in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali. Con una nota ufficiale, i gialloblù comunicano di aver ricevuto, dall’Asl di competenza, i risultati dei tamponi effettuati in data odierna: gli stessi hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra.