Frosinone, Nesta: "Bisogna essere più compatti. I nuovi aiuteranno"

Al termine di Ascoli-Frosinone, vinta dagli ospiti 1-0, ha parlato nella sala stampa dello stadio Del Duca di Ascoli il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta. Queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.it: "In pochi hanno tenuto la baracca quando siamo stati in difficoltà. Dopo il gol però un po' tutti abbiamo fatto bene, ma bisogna essere più uniti nei momenti di difficoltà. Quando una partita è incerta ed equilibrata bisogna tutti tener botta. Salvi e Citro? Tanta gente non giocava da tempo, anche Rohden era fuori da un po'. Per tante ragioni non siamo stati brillanti nel primo tempo, spero che in futuro staremo più in partita tutti quanti. Ardemagni? Se arriva ci porterà una caratteristica che non abbiamo. Trotta è un buon giocatore. Tre punti? Intanto in classifica ci porta su. La B è imprevedibile, il Pordenone ha perso in casa, cosi come il Crotone. Quest'anno fare pronostici è difficile, con due vittorie ti trovi li, con due sconfitte vai giù. Serve maggior coraggio, quest'anno il campionato sta aspettando tante squadra, aspetta quella che farà uno strappo importante".