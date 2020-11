Frosinone, Nesta: "Capuano non al 100%, Kastanos lo valuteremo". I convocati per Cosenza

"Ariaudo ha recuperato mentre Capuano non è ancora al 100%, ma abbiamo altri giocatori. Per quanto riguarda Kastanos vedremo quali saranno le sue condizioni dopo aver girato molto con la nazionale in questi giorni. Comunque non siamo in emergenza come si dice": parlando in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha così parlato dei suoi in vista della sfida di Cosenza.

Non c'è infatti emergenza, sono 24 i convocato: out Capuano, ma c'è Boloca.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Marcianó

DIFENSORI: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Curado, D’Elia, Salvi, Szyminski, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Carraro, Kastanos, Maiello, Rodhen, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Ardemagni, Ciano, Dionisi, Novakovich, Parzyszek.