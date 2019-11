Frosinone, Nesta: "Chievo camaleonte. Pronti ad affrontarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa per il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta. L'allenatore dei ciociari ha presentato il match di domani in casa contro il Chievo Verona. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.it: "Occasione per la svolta? Classifica cortissima e per tutti è un'opportunità. Vincere due partite di fila ti può dare una buona classifica. Giochiamo contro una squadra forte che sta facendo bene. Chiudere con una vittoria prima della pausa sarebbe importante anche perché la nostra classifica cambierebbe.

Paganini? Ha avuto un po' di mal di schiena per affaticamento. Ieri ha svolto regolarmente allenamento e per domani è a disposizione

Chievo? Come tutte le squadre ha dei punti deboli. Ci dobbiamo provare, e dobbiamo giocare per vincere. Campionato equilibrato dove si può vincere e perdere con tutti lo dice la classifica. Basti pensare al Benevento che ha perso 4-0 a Pescara ma poi è primo in classifica

Esterni? la settimana scorsa c'erano tre gare in una settimana quindi contava anche il recupero fisico, poi ci sono altri componenti come lo stato di forma, se giochiamo in casa o fuori, la spensieratezza mentale di quel calciatore in quel momento

Modulo Chievo? Non so se cambierà, in B tutti giocano più o meno allo stesso modo ovvero 3-5-2 o 4-3-1-2, siamo pronti ad affrontare tutti i moduli"