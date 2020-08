Frosinone, Nesta: "Cittadella temibile, anche il più piccolo dettaglio sarà decisivo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella nel primo turno dei play off il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato della corsa verso la Serie A e dello stato della sua squadra: “Adesso le partite saranno tutte intense. Diciamo anche che con il Pisa abbiamo disputato un anticipo dei play off, dentro o fuori. Abbiamo fatto le prove tecniche in quell’ultima gara della stagione regolare. In questa fase, considerate le forze che tutte le squadre hanno, chi ha più cuore da mettere sul campo, chi è meglio organizzato e chi spenderà meno energie possibili potrà andare avanti. Cittadella? Abbiamo giocato da poco contro di loro. Hanno caratteristiche ben precise, non bisogna dare l’opportunità di avere profondità, mai scoprirsi in taluni momenti e in alcune zone del campo. Temiamo quello che sanno fare, ogni anno evidenziano una classifica importante e questo vuol dire che sono efficaci con quello che traducono sul campo. - continua Nesta come si legge sul sito del club – Ogni piccolo dettaglio farà la differenza come nel corso della stagione, anche se ora tutto è amplificato e quindi bisogna concentrarsi ancora di più. Infortunati? Tabanelli non sta bene, si è allenato poco nell’ultimo mese, ma vedremo se portarlo con noi. D’Elia è fuori, Capuano è fuori, Gori è fuori”.