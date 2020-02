vedi letture

Frosinone, Nesta: "Col Cosenza gara chiusa, ma vincendo daremo una sterzata alla classifica"

Alla vigilia della gara contro il Cosenza, come riferisce tuttofrosinone.com, in casa Frosinone si è tenuta la consueta conferenza stampa di mister Alessandro Nesta: “Il Cosenza arriva da una grande vittoria e con Pillon ha ritrovato compattezza. Il loro 4-3-3? Dipenderà dalla nostra interpretazione della partita, non dovremmo concedere grandi ripartenze, sarà per altro una gara molto chiusa. Dovremo quindi tirare fuori qualcosa in più in termini di aggressività, perché è una gara fondamentale, se vinciamo diamo un altra botta alla classifica".

Preoccupa però molto l'infermeria: "Infortuni? Di muscolari ne abbiamo avuti pochi. Facciamo un numero giusto di partite, quindi credo sia più una questione di sfortuna. Su Ciano riflessioni zero, speriamo che stia bene e debba operarsi, che gli sia sufficiente un periodo conservativo. Se dovessimo perdere Camillo non possiamo far niente, andremo avanti così. Per il resto, Paganini ieri ha fatto differenziato, oggi lo valutiamo. Dionisi e Capuano sono a completa disposizione". Nessun indizio in più, però sulla formazione: "Vediamo, faremo delle scelte. In tutti i ruoli ci sono dei ballottaggi perché chi ha giocato ha fatto bene e dimostrato di poter stare in campo".

La nota conclusiva torna poi al campionato: "Dobbiamo guardarci da tutte le squadre, in questo campionato si vive di momenti. Ancora è lunga per fare delle previsioni, tranne il Benevento tutte hanno vissuto alti e bassi, basti vedere noi e lo Spezia. Oppure l'Empoli, che con altre due vittorie potrebbe essere li con noi".