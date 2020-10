Frosinone, Nesta: "Complimenti ai ragazzi, in Serie B si vince anche così"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato così il match vinto oggi contro l’Ascoli: “Come mai fatichiamo nel rimo tempo? Non lo so però abbiamo un po' di calciatori che devono recuperare la forma al 100% e piano piano li riporteremo al livello degli altri. La squadra ha fatto meglio nella ripresa ma è stata forte nel primo tempo nel non prendere gol e restare in partita. Le gare sono cosi, con l'Empoli per me abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo perso, oggi siamo stati bravi a non prender gol nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti una sbagliata e in una abbiamo fatto gol. Faccio i complimenti ai ragazzi perché in B si vince anche cosi. Questa la gara della svolta? L'ho già detto l'altra volta, siamo ancora alla terza giornata, abbiamo fatto due vittorie consecutive e siamo contenti ma ancora è lunga lunghissima la strada da fare. Dobbiamo crescere e non fermarci alle vittorie ma analizzarle e capire come far meglio. Abbiamo qualche giocatore da recuperare”, ha concluso.