Frosinone, Nesta: "Diverse situazioni da risolvere sul mercato, c'è chi andrà via e chi verrà qui"

Il Frosinone costruisce ma non segna, così va k.o. contro l'Empoli. E il tecnico dei ciociari, Alessandro Nesta, affronta a microfoni aperti il problema legato al reparto offensivo: "Vediamo cosa darà il mercato, bisogna risolvere un po’ di situazioni. Il mercato c’è stato poco tempo per farlo e dunque tanta gente si è ammucchiata nel senso che tanti devono andare e qualcuno deve venire. Come tutte le squadre del resto. Il mercato di quest’anno è strano perché abbiamo finito qualche settimana fa con lo Spezia e siamo già qui di nuovo a parlare. Non è dunque facile, c’è poco movimento perché ci sono pochi soldi in giro e perciò bisogna star calmi e cercare di fare il massimo per potenziare la squadra. Sappiamo cosa ci serve, lo sanno tutti ma società e noi siamo d’accordo su ciò che dobbiamo fare", le sue parole riportate da Tuttofrosinone.com.