Frosinone, Nesta: "Dovremmo cercare di togliere all'Empoli le principali fonti di gioco"

vedi letture

Giornata di vigilia in casa Frosinone, con mister Alessandro Nesta che ha parlato della partita di domani contro l'Empoli: "Vincere aiuta tantissimo, soprattutto in questo momento per noi è stato fondamentale: ora dobbiamo dare continuità al risultati e alla prestazione, perché rispetto ad altre gare, dove il risultato poteva essere anche diverso,la prestazione è stata un'altra cosa. Abbiamo pressato bene, siamo stati forti nei duelli, abbiamo alzato la squadra di non so quanti metri: credo questa sia la strada giusta, ma ogni partita è a sé, ogni avversario si becca in una giornata diversa dall'altra, squadre che sembravano mezze morte ti tirano fuori la partita della vita ,magari anche noi davamo questa impressione. Andiamo avanti come con lo Spezia poi vedremo. Calcoli? Meglio non farli, ma qualcosa cambieremo".

Una nota sull'avversario: "Rispetto all'andata l'Empoli è un'altra squadra, non va nemmeno presa in considerazione quella gara: troveremo una squadra completamente diversa, che si è ritrovata nel girone di ritorno, sarà una gara molto tosta. Dovremmo, come fatto con lo Spezia, togliergli le fonti di gioco. Questo ci ha portato a grandi risultati".